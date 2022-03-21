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Eskişehir'de silahlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

21.03.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de silahlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de silah ve sopanın kullanıldığı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa B. başına aldığı sopa darbesiyle, Abdullah K. ise bacağından silahla vurularak yaralandı.

Sefa B, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Abdullah K. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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