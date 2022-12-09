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Eskişehir'de "Silindir Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 18 zanlı adliyede

09.12.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan "Silindir Operasyonu" kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan 30 şüpheliden 18'i adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de "Silindir Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 18 zanlı adliyede

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yaklaşık 250 polisin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda yakalanan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bu kişilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sağlık kontrolleri sonrasında adliyeye getirilen 18 zanlının savcılıktaki sorguları sürüyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 6 Aralık'ta İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın yönetiminde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 zanlının ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, 259 gram metamfetamin, 46 gram esrar ile 13 gram afyon sakızı ele geçirilmişti. Şüphelilerin, aralarında kamuoyuna "elektrikli testere saldırısı" olarak yansıyan olayın da bulunduğu "tehdit, yağma, ateşli silahla yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu ticareti, mala zarar verme, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, suça azmettirme, suç üstlenme" gibi çok sayıda suça karıştıkları belirtilmişti.

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