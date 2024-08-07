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Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

AA AA
07.08.2024 10:02
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Eskişehir'in İnönü ilçesinde telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliği ve Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu şüpheliler A.E.S. ve H.D. Çifteler ilçesinde yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 13 bin 200 lira, 430 dolar, 750 avro, 8 bilezik, 2 altın zincir, 1 beşli reşat altın, 4 altın yüzük, 2 cumhuriyet altını, 1 yarım altın, 2 tam altın, 5 çeyrek altın, 12 gram altın, 1 altın kelepçe bilezik, 2 altın kolye, 1 bileklik, 4 küpe ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Eskişehir İnönü

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