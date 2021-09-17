Eskişehir'de tır ile işçi servisi çarpıştı: 15 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile hafriyat yüklü tırın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Mehmet T'nin kullandığı 26 S 1253 plakalı servis minibüsü, İmişehir Mahallesi yakınlarında, Züfer Ç. idaresindeki 26 E 5675 plakalı hafriyat yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, Mehmet T. ile araçtaki 14 işçi yaralandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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