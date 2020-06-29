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Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bine yaklaştı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.06.2020 12:44 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de, trafiğe kayıtlı araç sayısı 290 bin 642’ye ulaştı.TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, mayıs ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 459 adet artarak, 290 bin 642’ye ulaştı.Eskişehir’deki taşıtların,169 bin 818 adeti otomobil, 46 bin 384 adeti kamyonet, 32 bin 416’sı motosiklet, 24 bin 156 adeti traktör, 10 bin 685 adeti kamyon, 3 bin 844 adeti minibüs, 2 bin 644 adeti otobüs, 695 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.Araç çoğunluğunu otomobilin oluşturduğu Eskişehir’de mayıs ayında 5 bin 956 adet taşıtın devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de, trafiğe kayıtlı araç sayısı 290 bin 642’ye ulaştı.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, mayıs ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 459 adet artarak, 290 bin 642’ye ulaştı.
Eskişehir’deki taşıtların,169 bin 818 adeti otomobil, 46 bin 384 adeti kamyonet, 32 bin 416’sı motosiklet, 24 bin 156 adeti traktör, 10 bin 685 adeti kamyon, 3 bin 844 adeti minibüs, 2 bin 644 adeti otobüs, 695 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.
Araç çoğunluğunu otomobilin oluşturduğu Eskişehir’de mayıs ayında 5 bin 956 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 5 bin 956 taşıt içinde yine otomobil 4 bin 144 ile ilk sırada yer aldı.
Ülke genelinde ise, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 448 bin 381’e ulaştı.

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