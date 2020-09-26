Eskişehir'de üniversiteler uzaktan eğitimi tercih edince ev kiraları düştü

"Öğrenciler kiraladıkları evleri boşaltıp, ailelerinin yanına döndü. Kiracı bulamayan ev sahipleri daha önce 1300 liraya kiraladıkları konutlarını 1100-1200 lirada kadar düşürdü. Ev sahipleri evlerini kiraya veremiyor. Bu sıkıntı 15-20 gün içinde daha da artacak. 200 liralık düşmeler yaşanacak. Kiraların 700-800 liralara kadar düşme durumu olabilir. Kiranın düşmesi tüketici açısından iyi ancak ev sahipleri için o kadar iyi değil. Kişi krediyle ev satın almış. Kiradan gelen parayla kredisini ödüyordu. Şimdi kira alamadığından zora girecek."

Çelik, ev sahiplerinin kiracılarını kaybetmemesi için pandemi sürecinde hoşgörülü olması gerektiğine değinerek, kiraların ötelenmesi tavsiyesinde bulundu.

