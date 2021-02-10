YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

10.02.2021 14:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Şirintepe Mahallesi civarında 2 şüpheliyi yakaladı.

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Şirintepe Mahallesi civarında 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 317,26 gram metamfetamin, 2 bin 1 adet sentetik ecza, 40,65 gram kokain, 19,76 gram bonzai, 2,60 gram esrar maddesinin yanı sıra 1 adet tabanca ve 6 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Eskişehir Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:26
Sabah
07:50
Öğle
13:17
İkindi
16:08
Akşam
18:35
Yatsı
19:54

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Envar Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
090220211830100220210830nobetci
Envar Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
090220211830100220210830nobetci
Envar Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
090220211830100220210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Şüphe üzerine durdurulan araçta 3 silah bulundu

Şüphe üzerine durdurulan araçta 3 silah bulundu

Ağaç Koruma Derneği’ne kumar operasyonu

Ağaç Koruma Derneği’ne kumar operasyonu

Ağaç Koruma Derneği’ne kumar operasyonu

Ağaç Koruma Derneği’ne kumar operasyonu

Kahveci esnafından Başkan Ataç’a teşekkür

Kahveci esnafından Başkan Ataç’a teşekkür

Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Odunpazarı kedilerde FİP hastalığına karşı uyardı

Odunpazarı kedilerde FİP hastalığına karşı uyardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.