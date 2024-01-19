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Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu adliyeye sevk edildi

AA AA
19.01.2024 14:33 | Son Güncelleme:
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Eskişehir'de yakalanan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ mensubu adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında yakalanan, DEAŞ'ın silahlı kanadı içinde eylem ve faaliyette bulunan, örgütün "Daşisa" listesinde adı geçen ve kırmızı bültenle aranan M.İ.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.İ.A.A'nın savcılıktaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Polis tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 38 bin lira ve 200 dolar ele geçirilmiş, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştu.

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