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Eskişehir'de yapı malzemeleri fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

25.11.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de yapı malzemeleri fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

ESKİŞEHİR (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin, Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla bu yıl ikincisini düzenlediği "Yapı Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı" açıldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, ETO-TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılışta, yapı kültürünün geliştirilmesi, insanların hak ettiği güvenli yapılarda yaşayabilmesi ve sürdürülebilir bir sistemin oluşturulabilmesi yolundaki önemli adımlardan birinin, sektör profesyonellerinin buluşma noktası olan fuarlar olduğunu söyledi.

Sanayi politikasına yönelik desteklerin inovasyona odaklandığı 21. yüzyılda tüm imalat sanayi sektörlerinde olduğu gibi inşaat sektöründe de inovasyon kabiliyetinin yüksek olması ve çevre dostu, enerji verimli ve kullanışlı sürdürülebilir şehirler için uygun binalar tasarlanması hususunda katkı sağlamak amacıyla organize edilen fuarların önemine işaret eden Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Şüphesiz ki ülkemizin kalkınması ve istihdamı açısından inşaat sektörü oldukça önemli bir alandır. Bu alanın önemini daha iyi anlayabilmek için ekonomimiz için sahip olduğu konuma, diğer sektörlerle olan bağlantı düzeyine, üretimdeki payına ve sağladığı istihdam verileri ile oluşturduğu katma değere bakılması gerekmektedir. Yalnızca yapı üretmek, bakım ve onarım işleri bağlamında değerlendirilmemesi gereken inşaat sektörü, bileşenleri ile sosyal yaşama, toplumsal yapıya doğrudan etki eden, çevre dostu ve sosyal sorumluluk taşıyan bir yapı hale gelmiştir. Başta TÜYAP olmak üzere, Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı'na katkı sunan herkese, emek vermiş, çaba harcamış tüm taraflara ve paydaşlara Valilik ve şahsım olarak teşekkür ediyorum. Bu fuarın ilimize ve ülkemize istenilen katkı ve faydayı sağlamasını, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Vali Ayyıldız, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Arslan, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve diğer ilgililer, açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.

Fuar, 28 Kasım'a kadar gezilebilecek.

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