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Eskişehir’de yeni okulların yapımı için iş birliği protokolü imzalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.08.2020 14:33 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait binaların bulunduğu alanlara yeni okulların yapılması için eğitim iş birliği protokolü imzalandı.Protokole göre; Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eskişehir’de yeni okulların yapımı için iş birliği protokolü imzalandı

Eskişehir’de Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait binaların bulunduğu alanlara yeni okulların yapılması için eğitim iş birliği protokolü imzalandı.
Protokole göre; Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Milli Eğitim Bakanlığınca yıkım onayı verilen Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait binaların bulunduğu alanlara yeni okul ve atölyeler yapılacak. Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bulunduğu alana 24 derslikli okul, Motorlu Araçlar Atölyesi, Endüstriyel Otomasyon Atölyesi, İnşaat Teknolojileri Atölyesi ve spor salonu yapılacak. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binalarının bulunduğu alana ise 24 derslikli okul binası, mevcut mesleki alan atölyeleri ve saha tanzimi yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığına bağış yoluyla devredilecek.

“Her şey bir şehri sevmekle başlar”
Protokol imza töreninde konuşma yapan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eti’nin bir kurum kültürü olarak eğitime desteğinin geleceğe taşındığını belirtti. Mesleki eğitimin önemli olduğunu ve ülkenin kalkınmasında hayati rol oynadığını vurgulayan Vali Ayyıldız, “Bugün bu protokol vesilesiyle Eskişehir Valisi olarak bu güzelliğin bir parçası olmaktan son derece memnunum. Tüm Eskişehirliler adına Hayırsever Eti’ye şükranlarımı sunuyorum. Her şey bir şehri sevmekle başlar. Eti, Eskişehir’e olan sevgisiyle yıllardır bu şehre güzellikler katmıştır. Bu bakımdan bir marka olmaktan öte Eskişehir’in bir değeri hâline gelmiştir. İyi ki varlar. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Firuzan Kanatlı ise okulun babası merhum Firuz Kanatlı’nın bir vasiyeti olmasından ziyade bir dileği olduğunu söyledi. Bu dileği yerine getirme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını ifade eden Kanatlı, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da eğitime katkı vermeye devam edeceklerini belirtti.
Öte yandan, inşa edilecek Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerine yapılacak okula “Firuz Kanatlı”, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerine yapılacak okula ise “Hacı Hanife Kanatlı” adının verileceği öğrenildi.

Eskişehir’de yeni okulların yapımı için iş birliği protokolü imzalandı

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