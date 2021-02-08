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Eskişehir'de yeniden yargılanan FETÖ sanığı çifte hapis cezası

08.02.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de yeniden yargılanan FETÖ sanığı çifte hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve 3 cep telefonu numarasından örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla yargılanan çifte 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, Yargıtay 1. Ceza Dairesince usul yönüyle verilen bozma kararının ardından yeniden görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Fatih B. ve tutuksuz yargılanan eşi Seval B. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, iddianamede yer alan "ByLock kullanımı, İstanbul ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen örgüt toplantılarına katılmak, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asyaya para aktarmak, örgüt evinde kalmak" suçlamalarına ilişkin savunmalarını yaptı.

Suçlamaları kabul etmeyen Fatih B, "Yaklaşık 43 aydır tutukluyum. İddiaları kabul etmemekle birlikte benimle aynı durumda olanlar indirimli ceza aldılar. Tahliye ve beraatimi istiyorum." dedi.

Seval B. de suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, ilk yargılamada olduğu gibi sanıkları "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

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