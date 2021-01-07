Eskişehir’de yılın ilk kaçak alkol operasyonu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çoğunun içinde dezenfektan, yüzey temizleyici ve kozmetik alanlarda kullanılan tıbbı alkol olan sahte/kaçak alkol ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin yılın ilk operasyonunda 3 şahsı yakalayarak şahıslar hakkında kaçakçılık suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. Yapılan operasyonda şüpheli şahıslardan; toplamda 225 litre sahte/kaçak alkol, 87 adet alkol aroma kiti ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda ele geçirilen ve içki adı altında ticareti yapılan malzemelerin çoğunun dezenfektan, yüzey temizleyici ve kozmetik alanlarda kullanılan tıbbı alkol olduğu görüldü. Nerede ve hangi koşullarda üretildiği belli olmayan sahte/kaçak alkol tüketimi bazı vatandaşların hayatlarını kaybetmelerine, bazıların da görme kaybı ile birlikte diğer organlarına zarar vererek kalıcı sağlık sorunları yaşamasına neden olabiliyor. Merdiven altı üretimler insan yaşamını tehdit ettiği gibi haksız kazanca ve vergi kaybına sebebiyet veriyor. Yapılan operasyonlarla haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması hedefleniyor.

Geçen yıl toplam 6 ton 365 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi

Diğer yandan KOM, kaçak/sahte alkollü içki imal ve ticaretinin önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi amacıyla 2020 yılında toplam 6 ton 365 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildiği bildirdi.

