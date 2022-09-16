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Eskişehir'de "Zincir" operasyonunda 4 bin 744 litre alkol ele geçirildi

16.09.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de "Zincir" operasyonunda 4 bin 744 litre alkol ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye genelinde düzenlenen "Zincir" isimli kaçak ve sahte içki operasyonu kapsamında Eskişehir'de 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 il emniyet müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştirilen "Zincir" isimli kaçak ve sahte içki operasyonu kapsamında Eskişehir'de de çalışma yürütüldü.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3 ev, iki depo ve bir araçta arama yaptı.

Aramalarda 3 bin 314 litre kaçak alkol, 1430 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda kit, bandrol ve kapüşon, bir tabanca ile 22 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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