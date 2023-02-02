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  4. Eskişehir'deki uyuşturucu davasında 3 sanıktan 2'si hapis cezasına çarptırıldı

Eskişehir'deki uyuşturucu davasında 3 sanıktan 2'si hapis cezasına çarptırıldı

02.02.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 3 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ferdi A. hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan sanıklar Ahmet D. ile Alim S. duruşmaya katılmadı.

Savunmalarında haklarındaki suçlamayı reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan Ferdi A'ya 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti. Aynı suçtan yargılanan Alim S. ise 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanık Ahmet D. hakkında ise beraat kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Aralık 2021'de düzenlenen operasyonda yakalanan Ferdi A. tutuklanmış, Ahmet D. ile Alim S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zanlılara ait ev ve eklentilerindeki aramada, 1 kilo 487 gram bonzai, 25 uyuşturucu hap, 1 tüfek ve tabanca ile bir miktar metamfetamin ele geçirilmişti.

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Ceza Eskişehir uyuşturucu

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