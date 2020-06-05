YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'den çalınan otomobildeki 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'den çalınan otomobildeki 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.06.2020 12:44 | Son Güncelleme

Eskişehir'den çalınan otomobildeki 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de park halindeki otomobili çaldıkları iddia edilen 5 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sazova Mahallesi'nde park halindeki otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenledikleri operasyonda Bursa'ya gittiği belirlenen otomobili durdurdu.

Kazaya karıştığı belirlenen araçta yakalanan M.T, Ş.A, O.K, A.K ile B.G'nin sürücü belgelerinin olmadığı öğrenildi.

Otomobili internet sitesinden öğrendikleri düz kontak yöntemiyle çaldıkları öne sürülen zanlıların, Eskişehir-Bursa kara yolunda hasarlı kazaya karıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

En Çok Okunan Yerel Haberler

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Eskişehir Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:31
Sabah
05:23
Öğle
13:01
İkindi
16:58
Akşam
20:29
Yatsı
22:14

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Başak Eczanesi
Odunpazari
Cem Eczanesi
Odunpazari
İpekçi Eczanesi
Tepebasi
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Yenikent Eczanesi
Odunpazari
Fidan Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Mesai saatleri normale döndü

Mesai saatleri normale döndü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.