Eskişehir’den depremzedelere destek

Tepebaşı Belediyesi, duyarlı kişi ve kuruluşların da desteği ile hazırlanan gıda ve ihtiyaç malzemeleri yardımını, İzmir’deki depremzedeler için bölgeye ulaştırılıyor.

Tepebaşı Belediyesi, İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgeye gıda ve duyurulan ihtiyaçlara göre malzeme yardımı ulaştırıyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile yapılan yardımda, depremzede vatandaşlar için gıda ve malzeme desteği sağlanıyor. Yardıma birçok yardımsever kişi ve kuruluş da destek veriyor.

“Zor günlerde kenetlenmeliyiz”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İzmir Karşıyaka Belediyesi aracılığı ile depremzedelere sağlanan yardıma ilişkin değerlendirmesinde, “Ne yazık ki deprem gerçeği ile yeniden yüzleştik. 6.6 büyüklüğündeki depremde verdiğimiz kayıplar, hepimizi derinden üzdü. İzmir’deki belediyelerimiz ile ilk andan itibaren irtibat halinde ve her türlü yardıma hazır durumdayız. Depreme karşı daima hazırlıklı olmamız gerektiğini unutmamalıyız. Birlik ve beraberlik içinde olmamız, zor günlerde kenetlenmemiz çok değerli. Kalbimiz İzmir’le birlikte atarken, İzmirli vatandaşlarımız için de gıda ve duyurulan ihtiyaç malzemesi desteğimizi hızlıca bölgeye ulaştırdık. Bundan sonraki süreçte de Tepebaşı ve Eskişehir olarak İzmirli dostlarımızın yanında olacağız. Bu destek için bizimle birlikte olan tüm duyarlı vatandaşlarımıza ve kuruluşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Depremde yaşamını yitiren canlarımıza da rahmet diliyorum. Fedakârca görev yaparak enkaz altındaki canları gün ışığına çıkaran arama ve kurtarma görevlilerimize de yürekten minnettarız. Bizlere umut olan yavrularımız başta olmak üzere, depremden kurtulan tüm İzmirlilere de sağlıklı bir ömür diliyorum” sözlerini kullandı.

