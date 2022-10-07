Eskişehir'in atıl arazileri "Reis" buğday tohumuyla yeşerecek

ESKİŞEHİR (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'de, çiftçilere dağıtılan "Reis" çeşidi buğday tohumuyla atıl arazilere ekim yapılarak üretimin artırılması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında desteklenen "Buğday Yetiştiriciliğinin Artırılması" ve "Atıl Araziler Buğday Tohumlarıyla Yeşerecek" projeleri kapsamında, 14 ilçede 1415 çiftçiye tohum dağıtımı yapılıyor.

Proje kapsamında 38 bin 828 dekar alanda üretim yapmaya imkan sağlayan 698 ton buğday tohumu, dörtte bir fiyatına çiftçilere ulaştırılıyor.

Toplam bütçesi yaklaşık 8,5 milyon lirayı bulan iki proje ile ekilmeyen, daha önceki yıllarda kayıtlı olduğu halde son yıllarda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı bulunmayan, boş bırakılan atıl ve kıraç araziler, hazine arazisi, vakıf arazisi ve veraset sıkıntısı bulunan arazilerde ilk defa tarımsal üretim yapılacak.

2021 yılında tarımsal kuraklıktan etkilenen çiftçiler ile şehit ve gazi yakını ailelere öncelik verilecek olan projede, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ıslah çalışmaları sonucu geliştirdiği "Reis" çeşidi buğday tohumu kullanılacak.

Kurağa toleranslı, iyi şartlarda yüksek verime sahip yeni buğday çeşidi olan "Reis", ekmeklik kalitesi ve un veriminin yüksek olmasıyla dikkati çekiyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, AA muhabirine, çiftçilere nakdi verilen desteklerin yanında ayni desteklerin de önem arz ettiğini söyledi.

Çiftçilere tarımsal üretim için ihtiyacı olan desteğin sağlanmasının gerçekleştirecekleri projede daha etkili olduğunu vurgulayan Gümüş, "Bitkisel üretim genel müdürüm ve daire başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmede 'Eskişehir'de ne yapabiliriz' diye kendi proje ekibimizle beraber çalışma başlattık. Daire başkanlığımız da bize öncelikle yazlık buğdaylarla ilgili bir çalışma yapmamızı önerdiler. Yazlık buğdayla projemiz kapsamında iklimi sürekli takip ediyorduk. Ancak iklim verileri bizim istediğimiz gibi gitmeyince bu projeyi güzlük buğdaya çevirdik. Yine güzlük buğday projemiz de oldu. 2 projemizi birleştirdik. Şu anda iki projemiz var. Yaklaşık olarak 698 ton bir tohum tedariki yaptık." diye konuştu.

Çiftçilerin tohumları kendileri almak istediği zaman hem daha pahalı aldıklarını hem de istedikleri tohumu, istedikleri kalitede almalarının mümkün olmadığına dikkati çeken Gümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüzün (TİGEM) sözleşmeli olarak üretmiş olduğu hem de Eskişehir'in kendi yerli çeşidi, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen bir çeşit olan "Reis" buğday tohumunu seçtik. Bu tohumu seçmemizdeki bir neden de vardı. Bu tohum hem kuraklığa dayanaklı hem de kuraklıkta iyi verim veriyor. Hem de zor şartlarda iyi verim veren bir buğdaydı. Nihayetinde iki projemizin de bakanlığımız tarafından onaylanması çok daha etkili oldu. Aynı zamanda bu projemize Sayın Valimiz maddi olarak imkan sağladılar. Her iki projemizde de toplamda yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı bütçemizden, yüzde 25'i Valilik bütçesi katkı sağlıyor. Yüzde 25'i çiftçi katkısı olacak şekilde planladık. Çok şükür ki bunda muvaffak olduk."

- "Tarım arazilerimizi değerlendirelim diye bu projeyi çok şükür hayata geçiriyoruz"

Projeden faydalanacak çiftçilerin seçiminde bazı kriterler koyduklarına değinen Gümüş, şunları kaydetti:

"Bazı çiftçilerimiz ÇKS'ye arazilerini kaydettiremiyorlardı. Burada miras yoluyla intikalinden dolayı bazı sıkıntılar yaşanıyor. Dikilmeyen araziler vardı. Boş kalan araziler vardı. Şehit, gazi yakınlarımız her zaman başımızın tacı, bunlar vardı. Bu arazilerimizi ve bu çiftçilerimizi önceledik. Bir de geçen sene malumunuz ve bu sene içerisinde kuraklıktan etkilenen çiftçilerimiz oldu. Hem de bu yıl özellikle Kurban Bayramı'nda yağan yağışlarda sel gelen köylerimiz oldu. Bunları da önceledik. Dolayısıyla şimdi gönlümüz daha rahat, dokunamadığımız hiçbir çiftçi kalmasın. Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda ekilmedik bir karış toprağımız kalmasın, tarım arazilerimizi değerlendirelim diye bu projeyi çok şükür hayata geçiriyoruz."

Tohum desteği yaptıkları çiftçilerin yüzlerindeki rahatlığın kendileri için her şeye değer olduğunu dile getiren Gümüş, "Allah'tan bereketini arttırmasını diliyoruz. Ekilmedik bir arazi kalmasın. Yeter ki çiftçimiz üretsin. Devletimiz, bakanlığımız her zaman bütün ekibimizle beraber çiftçimizin yanında." dedi.

Mihalgazi'de yaşayan ve projeden faydalanarak tohum desteği alan çiftçi Mehmet Caymaz, sağlanan destekle ilk kez buğday üretimi yapacağını belirtti.

40 dönümlük alanda üretimde bulunacağını aktaran Caymaz, tohumları dörtte bir fiyatına temin etmelerinin kendilerine avantaj sağladığını ifade etti.

Uzun yıllardır çiftçilik yapan Mustafa Kemal Öztürk ise proje ile 400 kilogram tohum desteği alacağını kaydederek, gelecek yıllarda da aynı desteğin sağlanmasını istedi.

8 dönümde buğday üretimi yapmayı planlayan çiftçi Nazmi Bayram da tohum temini için böyle bir projeye ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Tohum kıraça çok uygunmuş. Bizim bölge çok kıraç. Sulama çok pahalı oluyor. Bizim için iyi oldu. Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

