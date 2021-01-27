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Eskişehirsporlu futbolcu Bilal Ceylan: "Sergen Yalçın ile çalışacak olmak çok heyecanlandırıyor"

27.01.2021 12:22 | Son Güncelleme:
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"Beşiktaş'a gidersem Sergen hoca üzerimde duracaktır. Elinden geleni bana verecektir" - "İnşallah Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılırız. Orada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederiz" - "Fransa Ligi'ni çok beğeniyorum. Bir de İngiltere Premier Ligi. Avrupa'ya gitmek isterim, ülkemi oralarda temsil etmek isterim"

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Eskişehirspor'un 17 yaşındaki sağ beki Bilal Ceylan, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ile çalışacak olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.

Bilal, mart ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının hazırlıklarını sürdüren Ümit Milli Takım'ın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'a transferi bitme aşamasına gelen genç futbolcu, "Kulüpler arası görüşmeler devam ediyor. İnşallah olursa çok mutlu olurum. Orada oynamak tabii ki çok büyük bir şey. Gidersem hayırlısı olur inşallah." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın çok önemli bir teknik adam olduğunu belirten Bilal Ceylan, "Tabii ki büyük bir hoca. Beşiktaş'ta neler yaptığını görüyoruz. Çok iyi bir çıkış yakaladılar. Beşiktaş'a gidersem Sergen hoca üzerimde duracaktır. Elinden geleni bana verecektir. İnşallah olur. Sergen Yalçın ile çalışacak olmak çok heyecanlandırıyor." şeklinde konuştu.

- "İnşallah Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılırız"

Milli takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Bilal Ceylan, bunun gururunu yaşadığını söyledi.

Ay-yıldızlı formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran genç futbolcu şöyle konuştu:

"Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hocalarıma beni buraya çağırdıkları için teşekkür ediyorum. Tabii ki şans bulursam, formanın hakkını veririm. İnşallah Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılırız. Orada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederiz."

Bilal, Eskişehirspor'da yakaladığı çıkışla ilgili olarak ise, "Çalışarak tabii ki. Hep çalışarak üstüne koyarak bir yerlere gelmenin farkına vardım. İnşallah daha çok çalışıp daha iyi yerlere gelirim. Hayırlısını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Avrupa'ya gitmek isterim"

Genç futbolcu, kariyer hedefleri arasında Avrupa'da da oynamak olduğunu dile getirerek, "Takip ettiğim ligler Fransa Ligi var. Fransa Ligi'ni çok beğeniyorum. Bir de İngiltere Premier Ligi. Avrupa'ya gitmek isterim, ülkemi oralarda temsil etmek isterim. Örnekler var milli formayı giyen. İnşallah ben de onlar gibi oralara giderim." ifadelerini kullandı.

Bilal Ceylan son olarak sağ bekte beğendiği isimlerle ilgili olarak ise, "Dani Alves var. Bir de Gökhan Ağabey'i (Gönül) izliyorum. Küçükken hep onları izlerdim. İkisini idol olarak görüyorum kendime, yakın buluyorum." şeklinde konuştu.

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