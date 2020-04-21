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Eskişehirspor'un genç futbolcusu trafik kazasında hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.04.2020 12:49 | Son Güncelleme

Eskişehirspor'un genç futbolcusu trafik kazasında hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk hayatını kaybetti.

Öztürk (20) idaresindeki 26 UD 308 plakalı otomobil gece saatlerinde Kütahya yolu basma kavşağında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Kazada yaralanan ve ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan Eskişehirspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk geçirdiği trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullandı.

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Eskişehirspor futbolcu Kaza

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