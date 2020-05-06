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Esnaf için buluştular

MUĞLA HABERLERİ  | 06.05.2020 14:11 | Son Güncelleme

Muğla Milas’ta 11 Mayısta iş başı yapacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlıyor.

Esnaf için buluştular

Muğla Milas’ta 11 Mayısta iş başı yapacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlıyor. İş yerlerinin yarın temizlenmesinin ardından 2 günlük periyotla Milas Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmasını yapacak.
Kovid 19 virüsle mücadele sürecinde normalleşme takviminin açıklanmasıyla birlikte 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Milas’ta faaliyetlerine yeniden başlayacak olan esnaflar için Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Milas Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Celal Devrim berber-kuaför ve güzellik salonu için harekete geçti.
Milas Belediyesinde bir toplantı düzenleyen 2 başkan genelge henüz gelmediğini belirterek belediye ve esnaf odası olarak belirli adımları attıklarını ifade ettiler.
Ayrıca esnafa Milas Belediyesi tarafından maske eldiven dezenfekte malzemesi dağıtılacak.
Başkan Tokat sürecin zorluklar içinde geçiren ve gerek sosyal gerekse ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan Berber, Kuaför ve Güzellik Merkezlerinde mutlak sürekle hijyen konusunu uygulanması gerekliliğini belirtti. Başkan Tokat, odamızın yapacağı duyuru ile bu esnaflarımız yarın işyerlerini temizlik için açarak hazırlıklarını yapacaklar bizde dezenfekte ekibimizle birlikte gerekli çalışmamızı sürdüreceğiz” dedi.
Milas Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Celal Devrim ise; “ 11 Mayıs Pazartesi açılacak olan Berber, Kuaför, Güzellik Salonlarımız, için öncelikli yapılması gereken sorunları Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Tokat’la görüştük, fikir alışverişinde bulunduk. İşyeri açılacak olan esnaflarımız bugün yarın iş yerlerinin temizliğini yapsınlar Şehir Merkezi Beçin Mahallesi perşembe günü Güllük, Ören, Selimiye, Bafa Mahallesi Cuma günü Belediyemiz tarafından dezenfeksiyon yapılacaktır. Ayrıca Belediyemiz tarafından maske eldiven dezenfekte malzemesi dağıtılacaktır. Ayrıca Tuhafiye, Pazar Yerleri hakkında ayrıntılı resmî genelge geldiğinde belediye başkanımızla birlik beraberlik içinde çözüm bulacağız samimi yaklaşımı çözüm bulma çabası esnaflarımız adına bizleri mutlu etmiştir. Başkanımıza, Belediye Çalışanlarımıza şimdiden kurumumuz üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Esnaf için buluştular

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Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
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