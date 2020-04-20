YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Esnaf TOKİ bölgesi canlanıyor

Esnaf TOKİ bölgesi canlanıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.04.2020 10:02 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi Esnaf TOKİ siteleri arasında bulunan taşkın su kanalında hayata geçireceği yeni proje ile çevre düzenleme çalışması yapacak.

Melikgazi Belediyesi Esnaf TOKİ siteleri arasında bulunan taşkın su kanalında hayata geçireceği yeni proje ile çevre düzenleme çalışması yapacak. Yapılacak olan yeni çalışma ile alan ağaçlandırılarak daha sosyal bir hale gelecek.
“Kanal hafriyattan temizlenerek nefes aldırılacak”
Yapılmasını planladığı çalışmaları yerinde görmek üzere Esnaf TOKİ kanal boyunda inceleme yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’nin tüm bölgelerinde hizmet ediyoruz. Hijyen kurallarına dikkat ederek, yoğunluğun az olduğu bu zamanlarda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyor hizmet üretmeye devam ediyoruz. Lütfen işi olmayan ve acil bir durumu olmayan vatandaşlarımız evden çıkmasınlar. Sahadaki çalışmalarımızı hijyen ve önlemler çerçevesinde yürütüyoruz. Serkent Esnaf TOKİ bölgesinde bulunan taşkın su kanalını içerisinde bulunan hafriyatı kaldırarak burada güzel bir çevre düzenleme çalışması yapacağız. Buradaki taşkın su kanalının çalışabilmesi için Devlet Su İşleri ile görüştüm, buranın planlama çalışması yapılacak.” dedi.
Kanalda yapılmasını planladıkları çalışmalardan bahseden Başkan Dr. Palancıoğlu, “15-20 yıllık ağaçlarımızı bu alana dikeceğiz. Karşıdan karşıya geçişler için yaya köprüleri yapacağız. Kanalın sağı ve solunda yürüyüş yolları ve bisiklet yolları olacak. Spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için spor aletleri de olacak. İnşallah kaba temizlik çalışması bittikten sonra hem ağaçlandırma, çimlendirme hem de yürüyüş yolları yapacağız. 2020 yılı içerisinde yaz bitmeden burası çok güzel bir hale gelsin istiyoruz. Burası 1.5 kilometre uzunlukta bir alan. Yoğun bir yapılaşmanın olduğu bir yer. Burası vatandaşımızdan hayır dua alacağımız, yemyeşil yapacağımız bir alan. Çalışmalarımızla bu yoğun yapılaşma biraz rahatlayacak. İnsanlar nefes alamaya başlayacaklar. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tahliye iddiaları sosyal medyada olay olduTahliye iddiaları sosyal medyada olay oldu
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Ağrı Belediyesinden Sağlık Bakanlığına 400 bin maske desteği

Ağrı Belediyesinden Sağlık Bakanlığına 400 bin maske desteği

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kastamonu Belediyesi yaklaşık 65 bin maske dağıttı

Kastamonu Belediyesi yaklaşık 65 bin maske dağıttı

Büyükşehir Belediyesine ait tarım arazilerinde üretim başlıyor

Büyükşehir Belediyesine ait tarım arazilerinde üretim başlıyor

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:18
Sabah
05:48
Öğle
12:42
İkindi
16:26
Akşam
19:26
Yatsı
20:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çalışkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Çiçek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri'de bir bina karantinaya alındı

Kayseri'de bir bina karantinaya alındı

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Mezarlık süsü verilen yer polisi harekete geçirdi

Mezarlık süsü verilen yer polisi harekete geçirdi

Dünyam Hastanesi’nde ‘Korona virüs’ muhtarlara korona virüs anlatıldı

Dünyam Hastanesi’nde ‘Korona virüs’ muhtarlara korona virüs anlatıldı

Trafodan kablo çalarken öldü

Trafodan kablo çalarken öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.