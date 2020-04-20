Esnaf TOKİ bölgesi canlanıyor

Melikgazi Belediyesi Esnaf TOKİ siteleri arasında bulunan taşkın su kanalında hayata geçireceği yeni proje ile çevre düzenleme çalışması yapacak. Yapılacak olan yeni çalışma ile alan ağaçlandırılarak daha sosyal bir hale gelecek.

“Kanal hafriyattan temizlenerek nefes aldırılacak”

Yapılmasını planladığı çalışmaları yerinde görmek üzere Esnaf TOKİ kanal boyunda inceleme yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’nin tüm bölgelerinde hizmet ediyoruz. Hijyen kurallarına dikkat ederek, yoğunluğun az olduğu bu zamanlarda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyor hizmet üretmeye devam ediyoruz. Lütfen işi olmayan ve acil bir durumu olmayan vatandaşlarımız evden çıkmasınlar. Sahadaki çalışmalarımızı hijyen ve önlemler çerçevesinde yürütüyoruz. Serkent Esnaf TOKİ bölgesinde bulunan taşkın su kanalını içerisinde bulunan hafriyatı kaldırarak burada güzel bir çevre düzenleme çalışması yapacağız. Buradaki taşkın su kanalının çalışabilmesi için Devlet Su İşleri ile görüştüm, buranın planlama çalışması yapılacak.” dedi.

Kanalda yapılmasını planladıkları çalışmalardan bahseden Başkan Dr. Palancıoğlu, “15-20 yıllık ağaçlarımızı bu alana dikeceğiz. Karşıdan karşıya geçişler için yaya köprüleri yapacağız. Kanalın sağı ve solunda yürüyüş yolları ve bisiklet yolları olacak. Spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için spor aletleri de olacak. İnşallah kaba temizlik çalışması bittikten sonra hem ağaçlandırma, çimlendirme hem de yürüyüş yolları yapacağız. 2020 yılı içerisinde yaz bitmeden burası çok güzel bir hale gelsin istiyoruz. Burası 1.5 kilometre uzunlukta bir alan. Yoğun bir yapılaşmanın olduğu bir yer. Burası vatandaşımızdan hayır dua alacağımız, yemyeşil yapacağımız bir alan. Çalışmalarımızla bu yoğun yapılaşma biraz rahatlayacak. İnsanlar nefes alamaya başlayacaklar. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

