Esnafa maske dağıttı

Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun, korona virüs salgınından korunmaları için kendi esnaflarına tedarik ettiği maskeleri dağıttı.

Zor şartlar altında çalışan sanayi esnafına yaptırdığı maskeleri ücretsiz bir şekilde dağıttığını ifade eden Başkan Mustafa Uzun, "Salgın nedeniyle esnaflarımızı korumak için maske yaptırdık ve onlara dağıttık. Çok sayıda kişi ile muhatap olan üyelerimizi bu maske ile korunmasını sağlamak istiyoruz. İşlerinde düşüklük olan esnaflarımıza moral amaçlı maske yaptırdık" dedi.

Başkanın maske jestine teşekkür eden sanayi esnafı ise, "Korona virüs salgınından en çok bizler etkilendik. Kısa zamanda bu salgından kurtuluruz da işlerimiz eskisi gibi iyi olur" dediler.

