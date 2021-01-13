Esnafa sağlık kiti, pazarlara dezenfeksiyon

Adana Büyükşehir Belediyesi Covid-19’a karşı mücadele kapsamında semt pazarları başta olmak üzere halkın yoğun kullandığı bölgelerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, esnafa da sağlık kiti desteği veriyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin mağdur olan çeşitli iş kollarındaki esnafa yönelik maddi desteğin ardından, Derman ekipleri esnafa sağlık kiti dağıttı. Sağlık kitinde el dezenfektanı ve temizlik maddeleri bulunuyor.

Hızlı bir yükselişin ardından duraklama dönemine giren vaka sayılarının yeniden artmaması için çaba gösteren Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri semt pazarlarındaki dezenfeksiyon çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

İnsanların yoğun olduğu mekanlarda tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulunan ekipler, halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarını arttırdı.

