YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Esnafa uyarı yakın temastan kaçının

Esnafa uyarı yakın temastan kaçının

KİLİS HABERLERİ  | 25.03.2020 13:12 | Son Güncelleme

Kilis Esnafa ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, esnafın yakın temastan kaçınmasını istediklerini söyledi.KESOB Başkanı Şevket Memiler, Dünyanın dört bir yanını kasıp kavuran korona virüsü maalesef Türkiye’de de her gün etkisini arttırdığını ifade ederek, “ Esnafımız lütfen uzmanların belirlediği kurallara riayet ederek faaliyetlerini sürdürsün.

Esnafa uyarı yakın temastan kaçının

Kilis Esnafa ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, esnafın yakın temastan kaçınmasını istediklerini söyledi.
KESOB Başkanı Şevket Memiler, Dünyanın dört bir yanını kasıp kavuran korona virüsü maalesef Türkiye’de de her gün etkisini arttırdığını ifade ederek, “ Esnafımız lütfen uzmanların belirlediği kurallara riayet ederek faaliyetlerini sürdürsün. Özellikle sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek muhatabımızla 1 metre mesafeden iletişim kuralım. Ayrıca temizlik konusuna dikkat ederek sık sık elimizi yıkayalım yada dezenfekte edelim. Belirlenen kurallar bizim sağlığımız için belirlenmiştir. Önce insan sağlığı diyerek hem kendimiz hem sevdiklerimiz için atacağımız her adımı dikkatle atmak zorunda olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım. Allah milletimizin ve memleketimizin yardımcısı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdilerSokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdiler
Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Marmara’da balıkçılara korona virüs engeli

Marmara’da balıkçılara korona virüs engeli

Adana'da aynı mahalledeki 2 ev kurşunlandı

Adana'da aynı mahalledeki 2 ev kurşunlandı

Kilis Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:01
Sabah
06:21
Öğle
12:43
İkindi
16:11
Akşam
18:54
Yatsı
20:09

Kilis Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

İtimat Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Kilis’te hayvan pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Kilis’te hayvan pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Jandarma ekiplerine "bağımlılık" eğitimi

Jandarma ekiplerine "bağımlılık" eğitimi

(özel Haber) Ölen Böbrek Hastasının Organları Umut Oldu

(özel Haber) Ölen Böbrek Hastasının Organları Umut Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.