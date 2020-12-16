Esnafın kulağı diğer müjdelerde

Samsun Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, esnafa verilen maddi ve kira desteği nedeniyle mutlu olduklarını ancak rahat bir nefes almak için ilave destek hamlelerinin yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnafa yönelik açıkladığı üç aylık bin TL gelir ve 750 TL kira desteği bir nebze olsun esnafın yüreğine su serpti. SESOB Başkanı Eyüb Güler, yapılan desteklerin yanı sıra nefes kredisi, kredi ötelemesi ve sicil affı kararının da alınması gerektiğini belirterek, desteklerin ‘basit usul’ üzerinden yapılması durumda Samsun’daki 40 bin esnaftan en fazla 2 bininin bu destekten faydalanabileceğini söyledi.

“Destekler basit usul üzerinden verilirse 40 bin esnaftan 2 bini ancak faydalanır”

Açıklanan destek paketinden yararlanma konusundaki fikirlerini paylaşan Başkan Güler, “Esnafa yapılan her destek güzel bir harekettir. Esnafın yanında olan her davranışa ‘eyvallah’ diyoruz. Bu desteklerin daha fazla olmasını bekliyoruz. Esnafın çoğu kredilerle geçiniyor. Yüzde 90’ımız borç içindeyiz. Korona virüsü nedeniyle esnafın işi yüzde 50’den fazla düştü. Salgın dolayısıyla kahveci, kantin, servisçi gibi birçok meslek grubu neredeyse hiç çalışamıyor. Devlet KOBİ’lere nefes kredisi verdi. Onlar için iyi oldu. Esnaf ve sanatkarlar için de 1 sene sonra ödemeli nefes kredisi istiyoruz. Pandemi esnafı 2 sene geri attı. Devletin esnafa yapacağı yardımın ‘basit usul’ üzerinden yapılacağı söyleniyor. 40 bin kayıtlı esnafımız. Bu yardımlar basit usul üzerinden yapılırsa Samsun’da yaklaşık 2 bin esnaf ancak faydalanabilir. Basit usul, tabiri caizse götür usulüdür. Deftere tabi esnaflara derler. Bu sisteme uyan Samsun’da 3-4 lokanta anca vardır. Bu usule uyan esnaf sayısı da toplam 2 bini geçmez” dedi.