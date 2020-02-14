Esnaflar “sicil affı” istiyor

Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek, esnafların en büyük beklentisinin “sicil affı” olduğunu söyledi.

Samsun’da birçok esnafın ayakta kalabilmek ve işlerini geliştirmek için kredi kullanamaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek, esnafın geçmiş sicil borçları dolayısıyla bankalar ve esnaf kredi kooperatiflerinden kredi kullanamadığını ifade ederek, önemli açıklamalarda bulundu.

“Sicil affı ayrıca kepenk kapatma noktasına gelen esnaflara da çıkış yolu olur”

Sicil affın esnafın çıkış yolu olduğuna değinen Metin Sinecek, “Samsun ekonomisinin temeli tarıma dayanır. Şehrimizde emekliler de bir hayli çok. Samsun’da esnaf kültürü oldukça fazla. Herkes kendi sermayesi ile ülkemize katma değer üretmeye çalışıyor. Türkiye genelinde ve Samsun’da geçmişe dönük sicili bozuk olan çok büyük bir kitle var. Bu esnaflar banka kredilerine başvuruyor, bize başvuruyorlar ama geçmiş sicil borçları nedeniyle kredi alamıyorlar. Hükümetimiz esnaflara çok değer veriyor. Son günlerde sicil affı tekrar gündeme geldi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın vesile ile sicil affı esnafımıza müjde olur. Sicil affı çıkarsa esnaflarımız kredi kullanabilirler. Krediye ulaştıklarında da sermayesini arttırarak, istihdama da katkı sağlayacaktır. Sicil affı ayrıca kepenk kapatma noktasına gelen esnaflara da çıkış yolu olur” dedi.