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Esnaflar “sicil affı” istiyor

SAMSUN HABERLERİ  | 14.02.2020 14:24 | Son Güncelleme

Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek, esnafların en büyük beklentisinin “sicil affı” olduğunu söyledi.Samsun’da birçok esnafın ayakta kalabilmek ve işlerini geliştirmek için kredi kullanamaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek, esnafın geçmiş sicil borçları dolayısıyla bankalar ve esnaf kredi kooperatiflerinden kredi kullanamadığını ifade ederek, önemli açıklamalarda bulundu.“Sicil affı ayrıca kepenk kapatma noktasına gelen esnaflara da çıkış yolu olur”Sicil affın esnafın çıkış yolu olduğuna değinen Metin Sinecek, “Samsun ekonomisinin temeli tarıma dayanır.

Esnaflar “sicil affı” istiyor

Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek, esnafların en büyük beklentisinin “sicil affı” olduğunu söyledi.
Samsun’da birçok esnafın ayakta kalabilmek ve işlerini geliştirmek için kredi kullanamaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek, esnafın geçmiş sicil borçları dolayısıyla bankalar ve esnaf kredi kooperatiflerinden kredi kullanamadığını ifade ederek, önemli açıklamalarda bulundu.

“Sicil affı ayrıca kepenk kapatma noktasına gelen esnaflara da çıkış yolu olur”
Sicil affın esnafın çıkış yolu olduğuna değinen Metin Sinecek, “Samsun ekonomisinin temeli tarıma dayanır. Şehrimizde emekliler de bir hayli çok. Samsun’da esnaf kültürü oldukça fazla. Herkes kendi sermayesi ile ülkemize katma değer üretmeye çalışıyor. Türkiye genelinde ve Samsun’da geçmişe dönük sicili bozuk olan çok büyük bir kitle var. Bu esnaflar banka kredilerine başvuruyor, bize başvuruyorlar ama geçmiş sicil borçları nedeniyle kredi alamıyorlar. Hükümetimiz esnaflara çok değer veriyor. Son günlerde sicil affı tekrar gündeme geldi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın vesile ile sicil affı esnafımıza müjde olur. Sicil affı çıkarsa esnaflarımız kredi kullanabilirler. Krediye ulaştıklarında da sermayesini arttırarak, istihdama da katkı sağlayacaktır. Sicil affı ayrıca kepenk kapatma noktasına gelen esnaflara da çıkış yolu olur” dedi.

“Esnafın en büyük beklentisi sicil affı”
Esnafın 2020 yılındaki en büyük beklentisinin sicil affı olduğunun altını çizen Sinecek, şunları söyledi:
“Esnaf kredi oranları yüzde 4,5’e çekildi. Hükümetten de enflasyonun tek haneli rakamlara geleceği söyleniyor. Bu esnaflara olumlu bir hava veriyor. Esnaflarımız bu olumlu havayla birlikte sicil affı çıkıp, krediye ulaşırsa esnafımızın önü açılır. Esnaf, ülkenin bel kemiğidir. Çarkın dönmesi, piyasaların hareketlenmesi için esnafın rahatlaması gerekiyor. Vergi sisteminde de borçlu esnaflarımız var. Onlara da bir iyileşme getirilirse 2020 yılı esnaf açısından çok iyi geçer. 2020’den umutluyuz. Hiç kimse tedirgin olmasın. Güçlü bir ekonomimiz ve liderimiz var. İnşallah verilecek müjde ile de esnafımız yoluna tam gaz gidecektir. Geçen sene kredi faiz oranı yüzde 6 seviyesindeydi. Bu sene 4,5 seviyesine düştü ama sicil affı olmadığı için çoğu esnaf krediye ulaşamıyor. Şu anda esnafın en büyük beklentisi sicil affının gelmesidir.”

Esnaflar “sicil affı” istiyor

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