YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Beylikova’yı ziyaret etti

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Beylikova’yı ziyaret etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.11.2020 11:24 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Beylikova’yı ziyaret etti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Fatih Düş, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp’i makamında ziyaret etti.
Görüşmede konuşan Belediye Başkanı Özkan Alp, ‘‘Eğitim, sağlık, tarım, ticaret, sosyal ve organize sanayi gibi altyapı yatırımları tamamlayarak Eskişehir’in cazibe merkezi Beylikova oldu‘’ dedi.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ile ilçeye yapılacak ortak yatırımlar ve projeler hakkında görüşlerde bulundular. Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Fatih Düş’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Beylikova’yı ziyaret etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç anlar kamerada! Mucize Korkunç anlar kamerada! Mucize
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Eskişehir Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
06:14
Sabah
07:41
Öğle
12:49
İkindi
15:23
Akşam
17:46
Yatsı
19:08
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.