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ESO Başkanı Kesikbaş’dan YEKDEM düzenlemesine ilişkin açıklama

31.01.2021 12:58 | Son Güncelleme:
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ESO Başkanı Kesikbaş’dan YEKDEM düzenlemesine ilişkin açıklama

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, elektrik maliyeti kadar seviyelere ulaşan Yenilenebilir Enerji Kaynak Destekleme Mekanizması’nda (YEKDEM) yapılan düzenleme sayesinde YEKDEM maliyetinin orta vadede azalacağını ifade etti.ESO Başkanı Kesikbaş yaptığı açıklamada, “Eskişehir Sanayi Odası ve üyelerimiz talepleri doğrultusunda bir süredir elektrik faturalarının üzerine gelen ve zaman zaman elektrik maliyeti kadar seviyelere ulaşan YEKDEM maliyetlerinin düşürülmesiyle ilgili talepte bulunuyorduk.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, elektrik maliyeti kadar seviyelere ulaşan Yenilenebilir Enerji Kaynak Destekleme Mekanizması’nda (YEKDEM) yapılan düzenleme sayesinde YEKDEM maliyetinin orta vadede azalacağını ifade etti.
ESO Başkanı Kesikbaş yaptığı açıklamada, “Eskişehir Sanayi Odası ve üyelerimiz talepleri doğrultusunda bir süredir elektrik faturalarının üzerine gelen ve zaman zaman elektrik maliyeti kadar seviyelere ulaşan YEKDEM maliyetlerinin düşürülmesiyle ilgili talepte bulunuyorduk. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bu konuda önemli bir düzenlemeye gidildi. YEKDEM maliyeti orta vadede azalacak ve YEK belgeli santrallere dolarla belirlenen alım garantisi artık TL ile uygulanacak. Böylece YEKDEM maliyeti de orta vadede azalacak” dedi.
Sanayi üretiminde devlet destekli üretim maliyetini düşürecek her türlü tedbirin Türk sanayicisinin dünya ile rekabette gücünü arttıracağına değinen Kesikbaş, atılan bu adımın önemine vurgu yaptı.

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