YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. ESO’dan bayram hediyesi maske dağıtımı

ESO’dan bayram hediyesi maske dağıtımı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.05.2020 15:23 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), daha önce mahalle muhtarlarına ihtiyaç sahiplerine teslim etmesi için vereceğini belirttiği maskelerin dağıtımına ilçe kaymakamlıklarını da dahil etti.Eskişehir Sanayi Odası’ndan Eskişehir’e bayram hediyeleri dağıtıldı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), daha önce mahalle muhtarlarına ihtiyaç sahiplerine teslim etmesi için vereceğini belirttiği maskelerin dağıtımına ilçe kaymakamlıklarını da dahil etti.
Eskişehir Sanayi Odası’ndan Eskişehir’e bayram hediyeleri dağıtıldı. ESO, daha önce mahalle muhtarlarına ihtiyaç sahiplerine teslim etmesi için vereceğini belirttiği maskelerin dağıtımına ilçe kaymakamlıklarını da dahil etti. Bu kapsamda 300 bin adet maske mahalle muhtarlarına ve ilçe kaymakamlıklarına teslim edildi.
Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen teslim töreninde kısa bir değerlendirme yapan ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, “Salgın süresince üyelerimizin işlerinin aksamaması, üretim faaliyetlerinin sürmesi için önemli bir adım atarak Valiliğimizin koordinasyonunda maske üretmeye başladık. Ancak bu süreçte şehrimizi de unutmadık. İlçe kaymakamlıklarımıza ve muhtarlarımıza maskeleri bayramdan önce teslim ettik. Anneler gününde ve 65 yaş üstünün sokağa çıkabildiği zamanlarda da maske dağıtımlarımız olmuştu. Umarız zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Maske dağıtımı bayramdan sonrada devam edecek” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Mahalle muhtarı sağlık çalışanlarını unutmadı

Mahalle muhtarı sağlık çalışanlarını unutmadı

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

Eskişehir Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:47
Sabah
05:32
Öğle
12:59
İkindi
16:54
Akşam
20:17
Yatsı
21:55

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Ahsen Eczanesi
Tepebasi
Alanönü Eczanesi
Odunpazari
Envar Eczanesi
Odunpazari
Eryılmaz Eczanesi
Odunpazari
Karamel Eczanesi
Tepebasi
Babadağ Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.