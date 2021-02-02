YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. ESO’dan ihracat rakamları değerlendirmesi

ESO’dan ihracat rakamları değerlendirmesi

02.02.2021 15:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ESO’dan ihracat rakamları değerlendirmesi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerini değerlendirdi.Özeçoğlu, Eskişehir’in 2021 Ocak ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 20’lik azalışla 78,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.2020 yılının ocak ayında 91,5 milyon dolar olan ihracatta 2021 yılının ocak ayında yüzde 14’lük bir düşüş meydana geldiğini ifade eden Özeçoğlu, “Dünya genelindeki salgın nedeniyle ihracat performansında bir kayıp söz konusu, bu gerilemede salgının etkileriyle birlikte konteyner bulmakta yaşanan sıkıntılar ve özellikle havacılık sektöründe yaşanan kriz de önemli bir rol oynamakta” dedi.Bu yıl gerçekleşen rakamlarda pandeminin etkilerinin keskin şekilde görüldüğünün altını çizen Özeçoğlu, alınan önlem ve tedbirlerle önümüzdeki dönemde ihracatın toparlanmasını ve açığın kapatılmasını beklediklerini belirtti.Özel projeler devredeESO olarak ihracat faaliyetlerine ara vermediklerini, online olarak birçok uluslararası tedarikçi günü ve ikili iş görüşmesi organizasyonu gerçekleştirdiklerini, üyelerin rekabet gücünü artıracak özel projeleri devreye aldıklarını bildiren Sinan Özeçoğlu, bu alandaki çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerini değerlendirdi.
Özeçoğlu, Eskişehir’in 2021 Ocak ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 20’lik azalışla 78,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.
2020 yılının ocak ayında 91,5 milyon dolar olan ihracatta 2021 yılının ocak ayında yüzde 14’lük bir düşüş meydana geldiğini ifade eden Özeçoğlu, “Dünya genelindeki salgın nedeniyle ihracat performansında bir kayıp söz konusu, bu gerilemede salgının etkileriyle birlikte konteyner bulmakta yaşanan sıkıntılar ve özellikle havacılık sektöründe yaşanan kriz de önemli bir rol oynamakta” dedi.
Bu yıl gerçekleşen rakamlarda pandeminin etkilerinin keskin şekilde görüldüğünün altını çizen Özeçoğlu, alınan önlem ve tedbirlerle önümüzdeki dönemde ihracatın toparlanmasını ve açığın kapatılmasını beklediklerini belirtti.
Özel projeler devrede
ESO olarak ihracat faaliyetlerine ara vermediklerini, online olarak birçok uluslararası tedarikçi günü ve ikili iş görüşmesi organizasyonu gerçekleştirdiklerini, üyelerin rekabet gücünü artıracak özel projeleri devreye aldıklarını bildiren Sinan Özeçoğlu, bu alandaki çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Eskişehir Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:33
Sabah
07:58
Öğle
13:17
İkindi
16:00
Akşam
18:25
Yatsı
19:45

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Çarşı Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
020220211830030220210830nobetci
Çarşı Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
020220211830030220210830nobetci
Çarşı Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
020220211830030220210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Tarlalarını sürerken buldukları Roma dönemine ait mezar taşlarını satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

Tarlalarını sürerken buldukları Roma dönemine ait mezar taşlarını satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

’Satın alma, sahiplen’ tavsiyesi

’Satın alma, sahiplen’ tavsiyesi

Otobüs yolculuğu yapan FETÖ şüphelisi yakalandı

Otobüs yolculuğu yapan FETÖ şüphelisi yakalandı

Odunpazarı’ndan engelli bireylere ücretsiz kuaför hizmeti

Odunpazarı’ndan engelli bireylere ücretsiz kuaför hizmeti

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltında

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.