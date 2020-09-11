YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. ESOGÜ “Bibliyorfil”in yeni bölümünde Tahsin Yücel’in “Gökdelen” romanı konuşuldu

ESOGÜ “Bibliyorfil”in yeni bölümünde Tahsin Yücel’in “Gökdelen” romanı konuşuldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.09.2020 14:48 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Biriminin sosyal medya kanalları için hazırladığı “Bibliyofil” video içeriğine bu hafta ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü öğretim üyesi Dr.

ESOGÜ “Bibliyorfil”in yeni bölümünde Tahsin Yücel’in “Gökdelen” romanı konuşuldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Biriminin sosyal medya kanalları için hazırladığı “Bibliyofil” video içeriğine bu hafta ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ünver konuk oldu.
Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Tahsin Yücel’in “Gökdelen” isimli romanını değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ünver, distopik öğeler barındıran bu eseri yazınsal özellikleri ve önemi açısından değerlendirdi. 2073 yılının İstanbul’u için sosyal, kültürel ve siyasal kurgular oluşturan bu romanın Türk edebiyatında distopya alanında önemli bir örnek olduğuna değinen Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ünver, roman üzerinden ütopya ve distopya kavramlarını da ele aldı. Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ünver gökdelenin edebiyatta önemli bir imge olduğunu ve bu romanda da tek tip bir toplumu sembolize ettiğini ifade etti.
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ünver’in konuk olduğu Bibliyofil söyleşisi ESOGÜ YouTube kanalında kitapseverlerin erişimine sunuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Ev yangını mahalleyi dumanlar altında bıraktı
Ev yangını mahalleyi dumanlar altında bıraktı

Eskişehir Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:28
Öğle
13:00
İkindi
16:33
Akşam
19:21
Yatsı
20:41
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bebek Ve Çocuk Beslenmesinde Bunlara Dikkat!
Bebek Ve Çocuk Beslenmesinde Bunlara Dikkat!
Şehit Serdar Durmaz'ın Son Fotoğrafı Helikopterle Oldu
Şehit Serdar Durmaz'ın Son Fotoğrafı Helikopterle Oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.