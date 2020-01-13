ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çelik’ten, ‘Dünya digital dönüşüm çağını yaşıyor’ konulu konferans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Nuri Çelik; Eskişehir Türk Ocağı’nda, ‘Dünya digital dönüşüm çağını yaşıyor’ konulu konferansı verdi.

Konferansta; ‘Geleceğin Meslekleri ve Teknolojileri’ başlıklı konulara değinildi. Konferansa; akademisyenler, kurum amirleri ve davetliler katıldı. İlgi ile takip edilen konuşmasında Doç. Dr. Osman Nuri Çelik, “Dünya Ekonomik Forumu ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün mesleklerin geleceğine dair yaptığı araştırmalara göre; dijital dönüşüm çağı sonucunda, çalışma hayatı yeni iş kodları ile var olmaya devam edecektir. Bu süreçte beşerî sermayenin sahip olduğu yetkinliklerin piyasanın ihtiyaç ve talepleriyle uyumlu olarak dönüşmesi, kalkınma ve büyümenin kilit noktasıdır. Beşerî sermayemizi çağın gereklerine ve zamanın ruhuna uyumlu şekilde yetiştirmek, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve plânlanan hedeflerine ulaşması açısından son derece belirleyicidir. Yeşil enerji mühendisi, iklim analisti ve atık yöneticisi gibi meslekler; tarım, inşaat, enerji ve belediye hizmetleri alanında yerlerini almaktadır. Bunun yanı sıra sağlık, yapay zekâ, yazılım- kodlama, endüstriyel tarım, savunma, haberleşme ve tekstil gibi hızla gelişen birçok sektörün artan ihtiyaçları, ‘üstün performanslı ve nanofonksiyonel’ özelliklere sahip malzemelerin geliştirilmesini ve bu konuları çalışan meslek dallarını zorunlu hale getirmiştir’’ dedi.

Konferans sonunda dinleyicilerin soruları cevaplandırıldı. Akabinde Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal; konferansı sunan Doç. Dr. Osman Nuri Çelik’e, şükran beratı ve hediye takdimi ile program sona erdi.

