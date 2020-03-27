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ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kevser Erol’dan bitkisel ilaç kullanımı uyarısı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.03.2020 12:36 | Son Güncelleme

Dünya geneline yayılan Korona virüsten korunmak amacıyla bitkisel ilaç kullanımının artması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.

ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kevser Erol’dan bitkisel ilaç kullanımı uyarısı

Dünya geneline yayılan Korona virüsten korunmak amacıyla bitkisel ilaç kullanımının artması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kevser Erol’un uyarılarını gündeme taşıdı.
Prof. Dr. Erol’un açıklamalarına göre, bitkisel ürün ve besin desteklerinin bilinçsiz kullanımı kronik hastalarda ciddi organ hasarlarına yol açabilir. ESOGÜ Gündem dizisine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Erol, “İlaçların bildiğimiz bir sürü istenmeyen etkileri var. İnsanlarımız bu tür ürünleri doğal kaynaklı olduğu için daha zararsız olarak değerlendiriyor. Zaman zaman çok iyi sonuçlar alınabiliyor. Örneğin bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriliyorsa en azından sıvı almış olabilmek adına sıcak bir çayın içilmesi son derece akılcı bir yaklaşım. Ama özellikle kronik ilaç kullanan hastaların bu tür ürünleri bilinçsizce hekiminden habersiz kullanması çok dramatik sonuçlara yol açabiliyor. Bu ürünleri ne zaman nasıl kullanacağız? Bu konuda yeterli bilgimiz var mı? Bizi kim bilgilendiriyor? Bu sorular ve cevapları önemli. Özellikle kronik ilaç kullananlar çok dikkat etmelidir. Çünkü karaciğer, böbrek fonksiyonu bozuk olanlarda ne yazık ki çok tehlikeli sonuçlara varabiliyor. Etkileşim sonucu tehlikeli kanamalar olabiliyor, ilacın etkisi artabiliyor ya da ortadan kalkabiliyor. Karaciğer ve böbrekte hasar oluşabiliyor. Bu ürünlerin üretimi ve pazarlaması ne yazık ki yetkili ve bilgili kişilerin elinde olmuyor her zaman. Etiketlerinde bu ürünlerin içinde ne olduğu tam belirtilmiyor. Hatta zaman zaman amaca uygun ilaç eklenmiş olması da söz konusu. Bilinçsizce sık aralarla kullanım ciddi organ hasarlarına yol açabiliyor. Mutlaka hekimi bu konuda bilgilendirmek, sağlık çalışanlarından danışmanlık almak son derece akılcı bir yaklaşımdır. Özellikle kronik ilaç kullanan hastaların, hipertansiyon hastaları, kolestrol düşürücü ilaç kullananlar, diyabetik hastalar, astım hastaları, epileptik hastalar gibi sürekli hayat boyu ilaca bağımlı olan hastaların bu ürünleri kullanırken çok çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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