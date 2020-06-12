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ESOGÜ öğretim üyesinden yeni eğitim öğretim yılı için eylem planı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.06.2020 13:23 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim üyesi ve aynı zamanda Bilim Kurulu Üyesi olan Prof.

ESOGÜ öğretim üyesinden yeni eğitim öğretim yılı için eylem planı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim üyesi ve aynı zamanda Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Selma Metintaş, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık için eylem planı sundu.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademisyenleri pandemi süreci devam ederken başlaması beklenen 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin ön hazırlık toplantısında bir araya geldi. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda ESOGÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak, Prof. Dr. Rifat Edizkan ile Fakülte Dekanları, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerine yeni normalleri ve ne tür önlemler alınması gerektiğini anlattı. Pandeminin seyrine ilişkin bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Metintaş, yeni eğitim öğretim döneminin olası yeni risk durumlarını alternatif senaryolar ile dile getirerek bir eylem planı sundu. Korunma tedbirlerinin ve bilgilendirmenin artırılmasının önemine dikkat çekilen toplantı soru cevap etkinliği ile sona erdi.

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