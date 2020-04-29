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ESOGÜ Öğretim Üyesinin projesine TÜBİTAK’tan destek

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.04.2020 14:22 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ersin Karademir’in yürütücüsü olduğu "Doğada Bilinçlen Afete Hazır Ol" adlı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında kabul edilen projede uzman bir ekiple öğretmenlere ve öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken tüm süreçlerle ilgili uygulamalı afet eğitimleri gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje, ülkemizin ve dünyanın afetlerle/salgınlarla boğuştuğu bu dönemde önemli bir içerik sağlıyor.

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