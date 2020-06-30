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ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Şenocak’tan, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’a hayırlı olsun ziyareti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.06.2020 15:18 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Şenocak’tan, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’a hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ve üniversiteler arası olası işbirliklerinin konuşulduğu görüşmede Rektör Şenocak, hayırlı olsun dileklerini ileterek Prof. Dr. Fuat Erdal’a görevinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Erdal, Rektör Şenocak’a teşekkür ederek, Eskişehir’in her iki üniversite adına da ortak payda olduğunu belirtti. Üniversite olarak Eskişehir’in ve ülkemizin kalkınmasında yürütülecek proje ortaklıklarına büyük önem verdiklerini belirten Rektör Erdal, Rektör Şenocak’a birlikte başarılı çalışmalar temennisinde bulundu.
Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal’ın, Rektör Şenocak’ı uğurlamasıyla sona erdi.

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