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ESOGÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.07.2020 12:17 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlük meydanında düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma programında, vatanımız ve bayrağımız için canlarını feda eden 15 Temmuz şehitleri anıldı.

ESOGÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlük meydanında düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma programında, vatanımız ve bayrağımız için canlarını feda eden 15 Temmuz şehitleri anıldı. Anma programı Covid-19 tedbirleri kapsamında ESOGÜ Yönetimi ile üniversite akademik ve idari personelinden kısıtlı katılımla gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ülkemize, demokrasimize, milli iradeye ve millet egemenliğine karşı yapılan hain FETÖ kalkışmasına karşı, milletimizin bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığı günün dördüncü yıldönümünü konu alan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı”nı okudu. Prof. Dr. Kemal Şenocak, mesajında, “Demokrasi, insanlığın binlerce yıllık tarihinin, savaşlarının, çatışmalarının, keşiflerinin en kıymetli sosyal ve siyasal edinimidir. Adım adım daha insanca olana doğru ilerleyen toplumsal düzenin en son durağı olan demokrasi; ortak aklı, bireyin haklarını, hürriyeti ve mutlak iradeyi yüceltmiştir. Tüm milletler bu yolda kendi mücadelelerini vermiş, kendi demokrasi tarihlerini yazmıştır. Türk milletinin demokrasi hareketi ise verdiği destansı kurtuluş mücadelesi ile başlamış, yıllarca darbelerle sınanmış ve nihayetinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde halkın iradesini şeksiz şüphesiz ortaya koyması ile doruk noktasına ulaşmıştır. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar bize bir demokrasi ve bağımsızlık destanının yanı sıra yüzlerce insan öyküsü bırakmıştır. O gece demokrasisine, özgürlüğüne, meclisine ve geleceğine sahip çıkanların içimize işleyen öyküleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Demokrasi esasen ferdidir, bu vasıf vatandaşın hâkimiyete, insan sıfatıyla iştirak etmesidir.’ sözlerini haklı çıkarmıştır. Türk milleti her bir vatanperver ferdi ile demokrasiye ve kazanımlarına, bayrağına ve hürriyetine bizzat dört elle sarılarak milletin hâkimiyeti üzerinde hiçbir gücü tanımadığını haykırmıştır. Milli iradenin kalesi olan meclisimize, ordumuzun onuruna ve nihayetinde vatanın bağımsızlığına kasteden güçlerin karşısında milletimiz tam bir birliktelik şuuruyla kenetlenmiş, kendini siper etmiştir. Bilinmelidir ki, 15 Temmuz’da iradesini bağımsızlıktan ve demokrasiden yana koyan aziz milletimiz, bu türden hain emel ve hedeflere asla geçit vermeyecektir. Bugün bizlere düşen Türk milletinin demokrasi mücadelesini unutmamak, unutturmamak ve bir kez daha yaşanmaması için 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananları en doğru şekilde idrak etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bayrağımız, vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum” diye belirtti.

ESOGÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi

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