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ESOGÜ’de AB projelerine bir yenisi daha eklendi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.10.2020 15:23 | Son Güncelleme

‘Havacılık ve Uzay Uygulamalarında Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Mantar Kompozitleri Kullanımı için Eğitimsel Gelişim’ adlı proje ile “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı" tarafından desteklendiEskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) Mekatronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

‘Havacılık ve Uzay Uygulamalarında Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Mantar Kompozitleri Kullanımı için Eğitimsel Gelişim’ adlı proje ile “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı" tarafından desteklendi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) Mekatronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Gürgen’in yürütücülüğünü üstlendiği, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden Arş.Gör.Dr. Mehmet Alper Sofuoğlu ve Doç.Dr. Melih Cemal Kuşhan’ın ise araştırma ekibinde yer aldığı “Educational Development for Sustainable and Eco-friendly Cork Composites in Aerospace Applications (Havacılık ve Uzay Uygulamalarında Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Mantar Kompozitleri Kullanımı için Eğitimsel Gelişim)” adlı proje “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı" tarafından desteklenmeye değer görüldü. Ülkemizden yapılan 141 adet başvuru içinden 19 projenin desteklendiği süreçte, ESOGÜ en yüksek puanı alan ilk 5 üniversite içinde yer aldı. 269.045,00 Euro bütçe ile desteklenen ve yürütücülüğünü ESOGÜ’nün yapacağı havacılık ve uzay uygulamalarına yönelik bu projede, Portekiz, İspanya, Polonya ve Litvanya’dan birer üniversite ve yine Portekiz’den bir sanayi kuruluşu yer alıyor.

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