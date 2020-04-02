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ESOGÜ’de sağlık çalışanları için yüz siperliği üretimi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.04.2020 14:48 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) personeli Covid-19 pandemisine karşı büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için bir araya geldi.Farklı bölümlerden öğretim üyeleri koruyucu yüz siperliği adı verilen medikal ekipmanın üretimi için kolları sıvadı.

ESOGÜ’de sağlık çalışanları için yüz siperliği üretimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) personeli Covid-19 pandemisine karşı büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için bir araya geldi.
Farklı bölümlerden öğretim üyeleri koruyucu yüz siperliği adı verilen medikal ekipmanın üretimi için kolları sıvadı. ESOGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Dındış ve Dr. Öğr. Üyesi Faruk Dirisağlık, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Metin Özkan, Eskişehir Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. M. Özgür Öteyaka ve Öğr. Gör. Dr. Tamer Savaş, Fizik Bölümünden Araş. Gör. Dr. Erkan İlik ve Araş. Gör. Celal Aşıcı’dan oluşan ekip 3B yazıcılar kullanarak siperlik üretimine başladı. Üretilen siperlikler ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kullanılmaya başlandı.

ESOGÜ’de sağlık çalışanları için yüz siperliği üretimi

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Tepebasi
Rüya Eczanesi
Tepebasi
Seda Eczanesi
Odunpazari
Uğur Eczanesi
Odunpazari
Yurt Eczanesi
Odunpazari
Mihalıççık Eczanesi
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