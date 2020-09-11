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ESOGÜ'deki cinayetlerle ilgili sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.09.2020 12:09 | Son Güncelleme

ESOGÜ'deki cinayetlerle ilgili sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 3 akademisyen ile fakülte sekreterini silahla öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Bayar ile Kocaeli F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulmak istendi. Ancak Bayar, duruşmaya katılmayacağını beyan etti.

Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yağan ise salonda hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmeyen Saadet Aylin Yağan ise beraatini talep istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Volkan Bayar'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yağan ise delil yetersizliğinden beraat etti.

- Olay

ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan 2018'de araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.

Rektörlük tarafından bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan boşandığı eşi Saadet Aylin Yağan gözaltına alınmıştı.

Katil zanlısı Bayar tutuklanmış, Yağan ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Sanıklar hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

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