Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu! Heyecanlandıran iddia

Esra Bilgiç Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde Atatürk'ün hayat hikâyesini anlatan filmdeki performansıyla En İyi Film Kadın Oyuncusu Ödülü'nün sahibi oldu. Yeni projesi merak konusu olan Esra Bilgiç'in beIN Connect'in dijital platformu Tod'un MedYapım imzalı "Zamanın Kapıları" dizisiyle görüştüğü öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Esra Bilgiç projeyle anlaşırsa Netflix'in henüz yayına çıkmayan "Romantik Hırsız" dizisinin ardından ikinci kez Birkan Sokullu'yla başrolü paylaşacak.

İki hafta içinde sete çıkması beklenen dizinin yönetmeni Yunus Ozan Korkut... Ayşe Övür’ün “Zamanın Kapıları: İstanbul’un Öteki Yüzü” adlı eserlerinden uyarlanan dizide yazılım dünyasının ünlü ismi Sinan’ın ünlü bir politikacının kızı olan Nevra’yla tanışmasıyla değişen hikâyesi anlatılıyor.





