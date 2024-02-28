MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gonca Vuslateri'den Fırat Tanış hakkında olay sözler! İklim Tamkan'ın iddiaları gündemdeydi

Gonca Vuslateri'den Fırat Tanış hakkında olay sözler! İklim Tamkan'ın iddiaları gündemdeydi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.02.2024 13:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim Tamkan'ın iddialarından sonra Gonca Vuslateri'den Fırat Tanış hakkında şoke eden bir paylaşım geldi. Vuslateri "Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem" dedi.

Gonca Vuslateri'den Fırat Tanış hakkında olay sözler! İklim Tamkan'ın iddiaları gündemdeydi

Piyanist İklim Tamkan, beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış hakkında 'psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip'ten dolayı uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.

“Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum” ifadesini kullanan Tamkan, “Hiç korkmuyorum” dedi.

Ekran Alıntısı

X hesabından Fırat Tanış hakkında haberi yayınlayan Gonca Vuslateri olay ifadeler kullandı.

Eski sevgiliden şoke eden iddia! "Şiddet zinciri..." Eski sevgiliden şoke eden iddia! "Şiddet zinciri..."

Vuslateri "Defterin sayfalarını aralardım da... Gebelikte kendimi geremem. Bilinmesinden duyduğumuz tarifsiz 'görülüyor' hissi. Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem. Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur" dedi.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü astrolog "11.33 ila 12.01 arasında dikkat" deyince... Sözleri olay olduÜnlü astrolog "11.33 ila 12.01 arasında dikkat" deyince... Sözleri olay oldu
50 yıl sonra aynı pozu verdiler! "Yarım asır sonra"50 yıl sonra aynı pozu verdiler! "Yarım asır sonra"
Diskalifiye kararından sonra kendini tutamadı! Olay iddia... Diskalifiye kararından sonra kendini tutamadı! Olay iddia...
Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanı vatandaşa bağıra çağıra hakaret etti

Belediye başkanı vatandaşa bağıra çağıra hakaret etti

Süleyman Soylu CHP standını ziyaret etti! Kahkahaların havada uçuştuğu görüşmeyle ilgili Saymaz'dan çarpıcı çıkış geldi: Özellikle bir olayı hatırlattı

Süleyman Soylu CHP standını ziyaret etti! Kahkahaların havada uçuştuğu görüşmeyle ilgili Saymaz'dan çarpıcı çıkış geldi: Özellikle bir olayı hatırlattı

Otoparktaki cinayet bağlantısı çözüldü: Adana'da iki sevgili saatler arayla öldürüldü

Otoparktaki cinayet bağlantısı çözüldü: Adana'da iki sevgili saatler arayla öldürüldü

Sular çekilince ortaya çıktı! Görmek için oraya akın ettiler...

Sular çekilince ortaya çıktı! Görmek için oraya akın ettiler...

Sözde şeyh cinsel ilişkiye girmek için her yolu denemiş! "Baban bugün ölecek, 2 saat veriyorum"

Sözde şeyh cinsel ilişkiye girmek için her yolu denemiş! "Baban bugün ölecek, 2 saat veriyorum"

TFF, VAR’dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa’nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman’ın getirildiğini açıkladı.

TFF, VAR’dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa’nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman’ın getirildiğini açıkladı.

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.