Gonca Vuslateri'den Fırat Tanış hakkında olay sözler! İklim Tamkan'ın iddiaları gündemdeydi

Piyanist İklim Tamkan, beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış hakkında 'psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip'ten dolayı uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.

“Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum” ifadesini kullanan Tamkan, “Hiç korkmuyorum” dedi.

X hesabından Fırat Tanış hakkında haberi yayınlayan Gonca Vuslateri olay ifadeler kullandı.

Vuslateri "Defterin sayfalarını aralardım da... Gebelikte kendimi geremem. Bilinmesinden duyduğumuz tarifsiz 'görülüyor' hissi. Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem. Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur" dedi.





