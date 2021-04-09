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Esra Erol ne diyeceğini bilemedi! Robot süpürge kavgası

09.04.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un programında yine ilginç bir olay yaşandı. Evdeki robot süpürgeyi alan Asuman, kocasını terk edip başka bir adama kaçtı. Canlı yayına katılan çiftler arasında robot süpürge gerginliği yaşandı.

Esra Erol ne diyeceğini bilemedi! Robot süpürge kavgası

Esra Erol'un atv ekranlarında yayınlanan programı yine şaşırtan olaylara şahit oldu.

Murat Bey, Esra Erol'un programına karısı Asuman'ı bulmak için katıldı. 10 yıllık evli olan çiftin arasında bazı maddi sıkıntılar yaşanmış ve Asuman, Murat'tan ayrılmak istediğini dile getirmiş. Murat ise karısını ikna ederek evliliklerine devam ettirmeye çalışmış.

Hatta Murat, Asuman'ın istediği son dönemde çok popüler olan "robot süpürge"lerden birini bile hediye olarak almış. Ancak robot süpürge bile Asuman'ı evde tutmaya yetmemiş.

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Ailesinin evine gitmeye karar veren Asuman, Murat'ın yanından ayrılarak ailesinin evine taşınmış. Ancak orada da rahat durmayan Asuman; ailesinin evinden ise Sedat adlı adamın yanına kaçmış. Asuman kaçaren yanında Murat'ın aldığı robot süpürgeyi almış.

Canlı yayına bağlanan Asuman; Murat'ın anlattıklarını doğrularken Sedat'la birlikte olduğunu da kabul etti.

Murat'ın sorumsuz ve çalışmak istemeyen biri olduğunu ifade eden Asuman, Murat'tan bıktığı için ailesinin evine gittiğini ifade etti. Ancak ailesinin evinden Murat'a dönmesi konusunda baskı gördüğünü söyleyen Asuman; Murat'a dönmemek için Sedat'a mecburen kaçtığını söyledi.

ROBOT SÜPÜRGE GERİLİMİ

Evlilikleri boyunca zorluk çektiğini ve aldatıldığını söyleyen Asuman ve Murat arasında "robot süpürge" gerginliği ise yayına damga vurdu.

3 sene önce 7 bin TL'ye robot süpürge aldığını iddia eden Murat; Asuman Sedat'a kaçtıktan sonra hem Sedat'ı hem de Asuman'ın annesini arayarak robot süpürgeyi geri istemiş. Ancak Asuman'ın annesi; Murat'a "robot süpürge" resti çekerek "Ne Asuman'a ne de sana süpürgeyi vermem!" demiş!

Yaşanan bu ilginç kavga canlı yayında herkesi şaşırttı. Esra Erol bile yaşananlar karşısında şaştı kaldı.

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