Esra Erol ne diyeceğini bilemedi! Robot süpürge kavgası

Esra Erol'un atv ekranlarında yayınlanan programı yine şaşırtan olaylara şahit oldu.

Murat Bey, Esra Erol'un programına karısı Asuman'ı bulmak için katıldı. 10 yıllık evli olan çiftin arasında bazı maddi sıkıntılar yaşanmış ve Asuman, Murat'tan ayrılmak istediğini dile getirmiş. Murat ise karısını ikna ederek evliliklerine devam ettirmeye çalışmış.

Hatta Murat, Asuman'ın istediği son dönemde çok popüler olan "robot süpürge"lerden birini bile hediye olarak almış. Ancak robot süpürge bile Asuman'ı evde tutmaya yetmemiş.

Ailesinin evine gitmeye karar veren Asuman, Murat'ın yanından ayrılarak ailesinin evine taşınmış. Ancak orada da rahat durmayan Asuman; ailesinin evinden ise Sedat adlı adamın yanına kaçmış. Asuman kaçaren yanında Murat'ın aldığı robot süpürgeyi almış.

Canlı yayına bağlanan Asuman; Murat'ın anlattıklarını doğrularken Sedat'la birlikte olduğunu da kabul etti.

Murat'ın sorumsuz ve çalışmak istemeyen biri olduğunu ifade eden Asuman, Murat'tan bıktığı için ailesinin evine gittiğini ifade etti. Ancak ailesinin evinden Murat'a dönmesi konusunda baskı gördüğünü söyleyen Asuman; Murat'a dönmemek için Sedat'a mecburen kaçtığını söyledi.