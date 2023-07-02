Esra Erol ve kocası Ali Özbir aşka geldi! Paylaşımlarına beğeni yağdı

Sunucu Esra Erol, sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. İki oğlunun babası Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Erol'dan tatil pozları da gelmeye başladı.

Ünlü sunucu ve kocası Ali Özbir romantik kareleriyle dikkat çekti.

Önce Ali Özbir 13 yıllık eşi Esra Erol ile verdiği aşk dolu pozu Instagram hesabında yayınladı. Ardından ise sunucu Esra Erol. Esra Erol paylaşımına "Canım sevgilim, hayat arkadaşım. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun iyi ki bugün evlendik" dedi.

Ali Özbir ise paylaştığı aşk dolu kareye "Storyde kalmasın dedim mutluluğun resmini çizer misin dediler çizdim" notunu düştü.



İkilinin romantik paylaşımı sosyal medyayı adeta salladı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "En güzel çift", "Çok güzelsiniz" yorumları yapıldı.

