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  4. Esra Erol ve kocası Ali Özbir aşka geldi! Paylaşımlarına beğeni yağdı

Esra Erol ve kocası Ali Özbir aşka geldi! Paylaşımlarına beğeni yağdı

02.07.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski damat adayı Caner Toygar'a düğününde poşetten çıkardığı paraları takan Ali Özbir ve sunucu karısı Esra Erol sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti. Esra Erol ve eşinin aşk dolu tatil pozlarına beğeni yağdı.

Sunucu Esra Erol, sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. İki oğlunun babası Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Erol'dan tatil pozları da gelmeye başladı.

Ünlü sunucu ve kocası Ali Özbir romantik kareleriyle dikkat çekti.

Önce Ali Özbir 13 yıllık eşi Esra Erol ile verdiği aşk dolu pozu Instagram hesabında yayınladı. Ardından ise sunucu Esra Erol. Esra Erol paylaşımına "Canım sevgilim, hayat arkadaşım. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun iyi ki bugün evlendik" dedi.

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Ali Özbir ise paylaştığı aşk dolu kareye "Storyde kalmasın dedim mutluluğun resmini çizer misin dediler çizdim" notunu düştü.

Ekran Alıntısı
İkilinin romantik paylaşımı sosyal medyayı adeta salladı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz", "En güzel çift", "Çok güzelsiniz" yorumları yapıldı.

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Ali Özbir Esra Erol evlilik damat adayı

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