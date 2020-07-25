SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray sahipsiz değildir

Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray sahipsiz değildir

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.07.2020 14:36 | Son Güncelleme

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, mevcut yönetimin dağınık bir imaj vermesinden dolayı sarı-kırmızılıların sahipsiz olduğu algısı yapılmakta olduğunu belirterek, "Galatasaray camiası dirençlidir, yenilikçidir. Galatasaray camiası ve kulübü asla sahipsiz değildir. Dışarıdan böyle algılansa bile bu algıyı hiçbirimizin izin vermesi mümkün değildir" dedi.

Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray sahipsiz değildir

Galatasaray'ın temmuz ayı olağan divan toplantısı, online olarak video konferans yöntemi ile yapılıyor. Toplantında konuşan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, koronavirüs salgının dolayı olumsuz etkilediğini belirterek, "Başkanımızın hastalığı ile başlayan olumsuz süreç, maalesef futbol takımımızın da içinde bulunduğu tüm branşlarda aşağı yukarı başarısız sonuçlar alınmasıyla üzüntümüzü arttırarak devam ettirmektedir. Daha fazla dayanışma içerisinde olmamız gereken ve birbirimizi kucaklamamız gereken dönemde, özellikle mevcut yönetimin dağınık bir imaj vermesi, Galatasaray’ın sahipsiz olduğu algısı oluşturmaktadır. Her türlü rakiplerimizi cesaretlendiren bu durum tüm camiamızı üzmektedir. Pandemiden sonra başlayan spor müsabakaları sırasında futbol takımımızın uğradığı haksızlıklar, saha dışındaki rakiplerimizi cesaretlendirdiğini çok açıkça gördük. Galatasaray camiası dirençlidir, yenilikçidir. Ortak akılla kenetlenerek üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur. Galatasaray camiası ve kulübü asla sahipsiz değildir. Dışarıdan böyle algılansa bile bu algıyı hiçbirimizin izin vermesi mümkün değildir. Galatasaray camiası hep birlikte radikal karar almaktan çekinmemelidir. Her başarısızlıktan sonra sorumluluğu üstlenen kişilerin mutlaka bu sorumlulukları yerine getirip hesap verme zorunlulukları vardır. Camia bunu beklemektedir" diye konuştu.

"ERKEN SEÇİM KARARI YOK"

Son zamanlarda seçim kararı olmamasına rağmen başkan adaylarının isimlerinin dolaştığını ifade eden Hamacıoğlu, "Hepimizin bildiği gibi içinde bulunduğumuz süreçte erken seçim kararı yoktur. Dolayısıyla bu başkan adaylarının çeşitli iletişim kanallarını kullanarak sanki Galatasaray’da erken seçim konusu varmış gibi kendi adaylıklarını ön plana çıkartmaları çeşitli kulis ve lobi çalışmalarında bulunmaları tasvip edilecek bir durum değildir. Bu öncelikle camiamıza sonra kendilerine zarar vermektir. Bu tür girişimlerin içinde yönetim kurulundan arkadaşların da bulunduğuna inanmak istemiyorum. Mutlaka dur dememiz lazım. Yönetim kurulu tarafından erken seçim kararı yoksa ki, yok çeşitli mecralarda yer almamasın özen gösterelim" şeklinde konuştu.

"KULÜBÜMÜZÜN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM SÜRPRİZ DEĞİL"

Kulübün içinde durumun sürpriz olmadığını söyleyen Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Maalesef bu konuları biz daha önce uyarmıştık. Yönetim kurulu arkadaşlarımızın geçmiş divan kurulu toplantılarını göz atmalarını özellikle rica ediyorum. Biz bu zor dönemlerde yönetim kurulumuza destek olmaya hazırız. Divan kurulu, Galatasaray’ın kütüphanesidir. Kurumsal hafızasıdır. Ben herhangi bir ego savaşına girmeden istişare edilmesi konusunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Divan kurulu bunun için vardır. Zor durumlarda gemiyi hep birlikte yüzdürüp, emin limana yanaştırmak hepimizin görevi. Şimdi dayanışma, kenetleme zamanıdır. Galatasarayımızın ortak akıllı halledemeyeceğiz hiçbir sorun yoktur. Yeter ki birlikte hareket edelim" açıklamasında bulundu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı! Dava yolu açıldıYargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı! Dava yolu açıldı
Fatih Terim'den ayrılık açıklamasıFatih Terim'den ayrılık açıklaması
G.Saray başkent deplasmanındaG.Saray başkent deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

81 ile gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı talimatı

81 ile gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı talimatı

'Emre Kılınç Galatasaray ile anlaştı'

'Emre Kılınç Galatasaray ile anlaştı'

Süper Lig'in yengesi, çıplak pozunu ilginç bir yöntemle sansürledi

Süper Lig'in yengesi, çıplak pozunu ilginç bir yöntemle sansürledi

Fatih Terim'den ayrılık açıklaması

Fatih Terim'den ayrılık açıklaması

Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

Fatih Terim bırakıyor mu?

Fatih Terim bırakıyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arda Turan Galatasaray'a göz kırptı

Arda Turan Galatasaray'a göz kırptı

Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray sahipsiz değildir

'Galatasaray sahipsiz değildir'

Ara Galatasaray'ı olumsuz etkiledi

Ara Galatasaray'ı olumsuz etkiledi

Necip Çarıkçı: Emre Kılınç Galatasaray ile anlaştı

'Emre Kılınç Galatasaray ile anlaştı'

Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından net konuştu: Zamanımız az

Fatih Terim'den ayrılık açıklaması

Galatasaray'da Marcelo Saracchi, Ryan Donk ve Marcao açıklama yaptı

''Pandemi olmasaydı şampiyon olabilirdik''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.