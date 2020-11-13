Esteticium uzmanlarından Dr. Heıdarloo:”Göğüs büyütme operasyonu emzirmeye mani olmaz”

Estetik ve Plastik Cerrahi Merkezi Eseticium uzmanlarından Dr. Kıarash Ashrafı Heıdarloo, meme büyütme operasyonlarının emzirmeye mani olmadığını söyledi.

Az gelişmiş veya küçük göğüslerin normal bir görüntüye kavuşturulması için uygulanan meme büyütme operasyonlarının genelde silikon protez ile yapılan işlem olduğunu belirten Dr. Kıarash Ashrafı Heıdarloo,“Süt emzirmeye mani bir ameliyat değildir. Mamografi, meme ultrasonografisi gibi tanısal testlere engel teşkil etmez. Ömür boyu kalabilir, istenildiğinde tamamen çıkartılabilir ya da yenisi ile değiştirilebilir” dedi.

Silikon protezlerin dışı zar şeklinde hafif sert, içi Jel kıvamında silikon veya tuzlu su ile doldurulmuş yapıya sahip olduğunu anlatan Dr. Heıdarloo, ülkemizde ve Avrupa’da estetik cerrahların genelde içi silikon jel protezler tercih ettiğini kaydetti. Bunun sebebinin doğal bir dokunuş ve görünüşe sahip olmadaki üstünlüğü olarak nitelendiren Dr. Heıdarloo, “Aynı zamanda içi tuzlu su değil jel dolu olduğundan kaçak riski çok azdır. Ancak hangi tür protezin kullanılacağına hasta ve plastik cerrahi uzmanı birlikte karar vermelidir. Çeşitli vasıfta, şekil ve projeksiyonda olan bu protezler kısa bir ameliyat ile takıldıktan sonra aynı gün veya bir gün sonra evinize gidebilir, 4-5 gün içinde normal aktivitenize dönebilirsiniz. Yürüyüş hariç, özellikle kolların kullanıldığı sporların yapılması veya benzeri aktivitelerden 4 hafta uzak durmak önerilir. Memnuniyet oranı ve derecesi en yüksek estetik işlemdir dersek yanlış olmaz” şeklinde konuşu.