YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Estetik uzmanı Buket Önal; “Safir bıçak ile cilt daha az zarar görür”

Estetik uzmanı Buket Önal; “Safir bıçak ile cilt daha az zarar görür”

OSMANİYE HABERLERİ  | 28.06.2020 08:59 | Son Güncelleme

Estetik uzmanı Buket Önal, yaygın olarak uygulanmaya başlanan yeni saç ekim yöntemi FUE tekniğinde safir kristali ile yapılan bıçak kullanıldığını belirterek, “Safir bıçak ucu ile yapılan işlemlerde cilt daha az zarar gördüğü için iyileşme süreci çok hızlı ve etkileyici oluyor” dedi.Doğal safir kristalinden elde edilen safir bıçaklar ile kanal açılmasının cilt dokusuna zarar vermeyen bir yöntem olduğunu kaydeden Önal, “Safir ile yapılan saç ekimlerinde dokuya daha az zarar verildiği için kanama az olmakla birlikte iyileşme süresi daha hızlıdır.

Estetik uzmanı Buket Önal; “Safir bıçak ile cilt daha az zarar görür”

Estetik uzmanı Buket Önal, yaygın olarak uygulanmaya başlanan yeni saç ekim yöntemi FUE tekniğinde safir kristali ile yapılan bıçak kullanıldığını belirterek, “Safir bıçak ucu ile yapılan işlemlerde cilt daha az zarar gördüğü için iyileşme süreci çok hızlı ve etkileyici oluyor” dedi.
Doğal safir kristalinden elde edilen safir bıçaklar ile kanal açılmasının cilt dokusuna zarar vermeyen bir yöntem olduğunu kaydeden Önal, “Safir ile yapılan saç ekimlerinde dokuya daha az zarar verildiği için kanama az olmakla birlikte iyileşme süresi daha hızlıdır. Safir tekniği ile daha sık kanallar açılabilmektedir. Bu sayesinde saç ekimi daha doğal olur” dedi.
Estetik uzmanı Buket Önal, saç ekimi yaptıracak kişinin saç kalınlığına ve cilt yapısına göre uçlar seçilerek kanallar açıldığını, titanyum saplı ve safir uçlu kanal açma tekniğinin alanında uzman ve tecrübeli saç ekim merkezlerinin tercih ettiği yöntem olduğuna dikkat çekti.
Estetik uzmanı Buket Önal; “Saç ekim uzmanları tarafından uygulanan safir saç ekimi şimdiye kadar birçok kişi tarafından denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Saç ekimine başlamadan önce uygulanan anestezi bile sıfır ağrı yöntemleri kullanılarak yapılır. İğne korkusu olan hastalar için de özel yöntemler uygulanmaktadır. Saç ekimi işlemleri çok acı vermeyen uygulamalardır” dedi.
Saç köklerini oluşturmak için eskiden metal uçlar kullanıldığını, bu metal uçların hem saç köklerine hem de kafa derisine ciddi zararlar verdiğini hatırlatan Önal, “Saç ekim uzmanları da bu durumu düzeltmek amacıyla çalışmalar yapınca safir saç ekimi yöntemi ortaya çıktı. Saç köklerine uygulanan safir uçlu cihaz, artık hiçbir şekilde cilde zarar vermez. Saçların ekileceği yerlerde olabildiğince küçük delikler açarak saç ekimi sonrasında oluşacak kabuklanmayı minimum düzeye indirmeyi hatta yok etmeyi amaçlar. Böylece saç ekimi yaptıracak olan kişi daha konforlu bir süreç geçirmiş olur. Ayrıca kanallar olabildiğince küçük açıldığında işlem sonrası kapanmaları daha kolay olur. Saç kökleri de kapanan kanalların ardında deriye daha sıkı tutunur” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru!Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru!
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osmaniye Namaz Vakitleri 28 Haziran Pazar

İmsak
03:25
Sabah
05:11
Öğle
12:43
İkindi
16:35
Akşam
20:06
Yatsı
21:44

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Pazar

Cadde Park Avm Özlen Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Kadirli
Ozan Eczanesi
Kadirli
Yücel Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Osmaniye Ülkü Ocakları’ndan ’şehitlerimize Saygı Yürüyüşü’

Osmaniye Ülkü Ocakları’ndan ’şehitlerimize Saygı Yürüyüşü’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.