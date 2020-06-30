ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’ndan, Rektör Prof. Dr. Erdal’a hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeni atanan Prof. Dr. Fuat Erdal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, başarı temennilerinde bulundu. Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede, Prof. Dr. Döğeroğlu ve Prof. Dr. Erdal, üniversiteler arası olası çalışmalar ve işbirlikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Erdal, Eskişehir ve ülkemize hizmet etmek noktasında tüm kurum ve kuruluşlarla istişare içinde olacaklarını belirterek, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Döğreroğlu’na nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal’ın, Rektör Döğreroğlu’nu uğurlamasıyla sona erdi.

