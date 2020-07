Et Borsası’nın hizmete açılması için geri sayım başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Ticaret Borsası iş birliğinde yakın zamanda hizmete başlayacak olan Et Hali ve Et Borsası’nı ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Ticaret Borsası iş birliğinde yakın zamanda hizmete başlayacak olan Et Hali ve Et Borsası’na ilişkin çalışmanın ne durumda olduğunu yerinde görmek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teknik ekibiyle bir dizi ziyaretlerde bulundu. Şahin, Et Borsası ve Et Hali’nin devreye girmesiyle birlikte Gazi şehrin gastronomi kimliğine güç kazandırılacağını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep ekonomisi başta olmak üzere bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Et Hali ve Et Borsası başta olmak üzere Antep Fıstığı Lisanslı Deposu’nu ziyaret etti. Ziyarette, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ekinci de yer aldı.

Gaziantep’in gastronomisine de önemli bir nitelik kazandıracak olan tesis, et üretiminin daha hijyenik şartlarda yapılmasına katkı sağlayacak. Modern teknolojiyi ve gelişmiş alt yapıyı içerisinde barındıran tesiste, Et Hali ve Et Borsasında 52 adet kasap ve 14 adet sakatat dükkanı ile 4 adet kuyruk deposu bulunuyor. Soğuk hava zincir kırılmadan etlerin monoray sistemleriyle el değmeden teşhir ve satış salonlarına kadar ulaştığı et halinde, etler son tüketiciye her türlü sağlık kontrolünden sonra ulaşıyor. Ayrıca tüm kasap dükkanlarında soğuk hava depoları mevcut. Hal içerisinde sosyal donatılarda yer alıyor.

Fatma Şahin, pandemi döneminde Türkiye’ye örnek olacak bir tesisin hizmete açılması için gün saydıklarını belirterek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz, et borsası ve et halinin yer tahsisinde, alt yapısında, üst yapısında hakikaten çok ciddi gayret gösterdik. Şu anda tesis artık tamamlanmak üzere. Biz kebap memleketiyiz. O yüzden eti çok sağlıklı bir şekilde sunmalıyız” dedi.