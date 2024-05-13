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Etiyopya'dan evlat edinmişti! Esra Akkaya oğlunun son halini paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.05.2024 10:55
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Son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan Esra Akkaya, Anneler Günü'nde duygusal bir paylaşımda bulundu. Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Etiyopya'dan evlat edinmişti! Esra Akkaya oğlunun son halini paylaştı

Mahallenin Muhtarları dizisi ile milyonların tanıdığı oyuncu Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Esra Akkaya sosyal medya hesabından zaman zaman hayatına dair detayları paylaşıyor.

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Esra Akkaya son olarak oğlu Can ile bir karesini paylaşarak 'Anneler günümüz kutlu olsun' diyerek paylaştı. Akkaya'nın oğlu Can Alex'in son haline sanatçı dostlarından ve hayranlarından yorum yağdı.

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Oyuncu ve oğluna "Büyümüş maşallah", "Ne güzelsiniz" yorumları geldi.

Vitrin


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Esra Akkaya Oyuncu anne
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