Etiyopya'dan evlat edinmişti! Esra Akkaya oğlunun son halini paylaştı

Mahallenin Muhtarları dizisi ile milyonların tanıdığı oyuncu Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Esra Akkaya sosyal medya hesabından zaman zaman hayatına dair detayları paylaşıyor.

Esra Akkaya son olarak oğlu Can ile bir karesini paylaşarak 'Anneler günümüz kutlu olsun' diyerek paylaştı. Akkaya'nın oğlu Can Alex'in son haline sanatçı dostlarından ve hayranlarından yorum yağdı.



Oyuncu ve oğluna "Büyümüş maşallah", "Ne güzelsiniz" yorumları geldi.







